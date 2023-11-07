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10:58 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Самое большое количество жалоб»: Радия Хабирова шокировало отсутствие отопления в районе Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал власти Уфы за нерешенный вопрос с отоплением.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, самое большое количество жалоб по республике приходит из Орджоникидзевского района столицы. Радий Хабиров дал поручение Сергею Кожевникову, первому замглавы по ЖКХ, благоустройству и транспорту, решить проблему до наступления холодов.

«Сергей Петрович Кожевников, понимаете, что не с пряниками. Почему так работа организована? Не должным образом. Мне доложили, что самое большое количество жалоб [на отопление] в республике — в Орджоникидзевском районе. Вы с главой сядьте, соберите УК, ресурсников, закрывайте эту историю. Сейчас на улице не так холодно, а что будем делать, когда морозы пойдут», — сказал Радий Хабиров.

В свою очередь заместитель премьер-министра правительства Башкирии Алан Марзаев отметил, что паспорта системы отопления получены. Сейчас все зависит только от УК, которые должны заниматься балансировкой, воздушными пробками.

Во время загрузки произошла ошибка.
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