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12:53 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Губернатор Голубев прокомментировал звуки взрывов в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал звуки взрывов, которые люди слышали утром 7 ноября.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Отчетливо грохот слышали в Таганроге и Азове. Жителям показалось, что в регионе снова работала ПВО. Однако губернатор сообщил, что средства противовоздушной обороны не работали.

— Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи. И мы можем им помочь — не поддаваясь панике, — сообщил Василий Голубев.

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