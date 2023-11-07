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15:09 (мск), источник: Прецедент

В Новосибирске отметили годовщину Октябрьской революции

Годовщину Октябрьской революции отметили в Новосибирске. На мероприятие, посвященное 106-летию события, собрались сотни новосибирцев.

Источник: предоставлено организаторами мероприятия

В Новосибирске отметили годовщину Октябрьской революции.

Как сообщили в Новосибирском обкоме КПРФ, в 17:00 колонна начала движение по Красному проспекту от перекрестка с улицей Крылова. Во главе колонны прошел мэр города Новосибирска, первый секретарь Анатолий Локоть, руководители Новосибирского областного комитета КПРФ и депутаты-коммунисты разных уровней.

Многие горожане, прошедшие в колонне, несли с собой флаги, ленточки и транспаранты с лозунгами.

Затем в 17:30 на площади Ленина состоялся торжественный митинг, на котором также собрались сотни неравнодушных горожан.

Напомним, недавно в Новосибирске прошел праздничный концерт, посвященный 105-летию комсомола. Как сообщили организаторы мероприятия, концерт вызвал большую заинтересованность и ажиотаж среди горожан. Мероприятие в ДК «Прогресс» посетили десятки новосибирцев. Организовал концерт Заельцовский райком КПРФ.

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