15:09 (мск), источник: Прецедент
В Новосибирске отметили годовщину Октябрьской революции
Годовщину Октябрьской революции отметили в Новосибирске. На мероприятие, посвященное 106-летию события, собрались сотни новосибирцев.
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В Новосибирске отметили годовщину Октябрьской революции.
Как сообщили в Новосибирском обкоме КПРФ, в 17:00 колонна начала движение по Красному проспекту от перекрестка с улицей Крылова. Во главе колонны прошел мэр города Новосибирска, первый секретарь Анатолий Локоть, руководители Новосибирского областного комитета КПРФ и депутаты-коммунисты разных уровней.
Многие горожане, прошедшие в колонне, несли с собой флаги, ленточки и транспаранты с лозунгами.
Затем в 17:30 на площади Ленина состоялся торжественный митинг, на котором также собрались сотни неравнодушных горожан.
Напомним, недавно в Новосибирске прошел праздничный концерт, посвященный 105-летию комсомола. Как сообщили организаторы мероприятия, концерт вызвал большую заинтересованность и ажиотаж среди горожан. Мероприятие в ДК «Прогресс» посетили десятки новосибирцев. Организовал концерт Заельцовский райком КПРФ.