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20:35 (мск), источник: Ведомости

Премьер Португалии уйдет в отставку из-за коррупционного скандала

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал в отставку из-за расследования предполагаемых нарушений, допущенных его администрацией при управлении проектами по добыче лития и водорода. Об этом пишет Reuters.

Источник: РИА "Новости"

Кошта объявил о своем решении после встречи с президентом Португалии Марсело Ребело де Соузой. Он сказал, что его совесть чиста, но он больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра.

Функции премьер-министра несовместимы с подозрениями в его честности, хорошем поведении и тем более с подозрениями в совершении каких-либо преступных действий.

Антониу Кошта
премьер Португалии

Агентство уточняет, что прокуроры назвали министра инфраструктуры Жоао Галамбу официальным подозреваемым и задержали руководителя аппарата Кошта.

Премьер в свою очередь заявил, что он «полностью готов сотрудничать» с органами правосудия после того, как прокуроры сообщили, что он также является объектом расследования.

Утром 7 ноября в официальной резиденции премьер-министра и некоторых правительственных министерствах прошли обыски в рамках расследования, связанного с проектами по разведке лития в Монталегре. Речь идет о сделке, которая гарантировала Lusorecursos разведку литиевого рудника в Монталегре, несмотря на то что компания не входит в группу, имеющую права на разведку.

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