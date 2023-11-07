Премьер Португалии уйдет в отставку из-за коррупционного скандала

Кошта объявил о своем решении после встречи с президентом Португалии Марсело Ребело де Соузой. Он сказал, что его совесть чиста, но он больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра.
Агентство уточняет, что прокуроры назвали министра инфраструктуры Жоао Галамбу официальным подозреваемым и задержали руководителя аппарата Кошта.
Премьер в свою очередь заявил, что он «полностью готов сотрудничать» с органами правосудия после того, как прокуроры сообщили, что он также является объектом расследования.
Утром 7 ноября в официальной резиденции премьер-министра и некоторых правительственных министерствах прошли обыски в рамках расследования, связанного с проектами по разведке лития в Монталегре. Речь идет о сделке, которая гарантировала Lusorecursos разведку литиевого рудника в Монталегре, несмотря на то что компания не входит в группу, имеющую права на разведку.