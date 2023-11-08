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08:28 (мск), источник: dostup1.ru

Губернатор Текслер запретил нанимать водителей такси и автобусов с иностранными правами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил запрет на прием на работу водителей такси и автобусов с иностранными правами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Агентство «Москва»

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — говорится, в частности, в документе.

Речь идет о таких видах экономической деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.

«Хозяйствующим субъектам по видам экономической деятельности (…) привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постановлением в срок до 1 марта 2024 года», — следует из текста постановления.

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