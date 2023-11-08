Губернатор Текслер запретил нанимать водителей такси и автобусов с иностранными правами

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Челябинской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — говорится, в частности, в документе.
Речь идет о таких видах экономической деятельности, как регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.
«Хозяйствующим субъектам по видам экономической деятельности (…) привести численность используемых иностранных работников в соответствие с постановлением в срок до 1 марта 2024 года», — следует из текста постановления.