09:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Николай Котолевский переизбран главой администрации Калачеевского района Воронежской области
Заседание Совета народных депутатов прошло 7 ноября.
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Совет народных депутатов Калачеевского района пятого созыва путем открытого голосования утвердил на должность главы администрации Николая Котолевского. Заседание райсовета, в повестку которого был включен вопрос об итогах конкурса на замещение муниципальной должности, состоялось во вторник, 7 ноября, рассказали в пресс-службе районной администрации.
— Поздравляем Николая Тимофеевича с очередным назначением на ответственный пост. Желаем успешной и плодотворной работы на благо Калачеевского района! — говорится в сообщении администрации.
Вторым кандидатом на должность главы администрации района был Александр Макаровский.
Справка РИА «Воронеж».
Николай Котолевский родился в 1961 году в селе Подгорное Калачеевского района. Окончил Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства (ныне — Калачеевский аграрный техникум. — Прим. ред.) и Воронежский сельскохозяйственный институт имени Глинки (ныне — Воронежский государственный аграрный университет. — Прим. ред.).
В 1981—1983 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил. Трудился в сельскохозяйственной отрасли, в 2003 году был назначен первым заместителем главы администрации Калачеевского района — начальником управления сельского хозяйства.
С 2005-го по январь 2009-го Николай Котолевский занимал пост руководителя главного управления аграрной политики Воронежской области, а с января по май 2009-го — первого заместителя руководителя департамента аграрной политики Воронежской области.
Николай Котолевский возглавляет администрацию Калачеевского района с 20 мая 2009 года.