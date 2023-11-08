Лукашенко поздравил ветерана Великой Отечественной войны Валентину Баранову с 100-летним юбилеем

«Символично, что эту знаменательную дату Вы отмечаете в Год мира и созидания, цену которым знаете по собственному опыту, — говорится в поздравлении. — Мужеством, героизмом, стойкостью и отвагой отмечены Ваши огненные версты от Славянска до Берлина, пройденные за годы Великой Отечественной войны».
Подлинным образцом беззаветного служения Отечеству стала и последующая трудовая биография Валентины Петровны, отметил глава государства. «Являясь хранителем и проповедником исторической правды, Вы доносите ее до поколений, не познавших ужасов войны. Обладая жизненной мудростью и исключительным обаянием, несете в общество идеи любви, добра и справедливости, — подчеркнул Президент. — Будучи ярким представителем поколения победителей, Вы продолжаете вести активную деятельность на заслуженном отдыхе».
Александр Лукашенко выразил Валентине Барановой глубокую признательность за ратные и трудовые подвиги, подвижнический труд. «Пусть всегда Вас окружают любящие, надежные и преданные люди. Доброго здоровья Вам, благополучия, радости и счастья под мирным небом Беларуси!» — пожелал глава государства.