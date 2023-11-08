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10:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор предложил дополнительно выделить 700 млн рублей на развитие Верхнекамья

Сегодня на заседании правительства Пермского края было рассмотрено предложение губернатора по поправкам в бюджет на 2024−2026 год ко второму чтению.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил выделить дополнительные средства на развитие Березниковско-Соликамской агломерации. Губернатор отметил, что Верхнекамье по численности населения вторая агломерация в регионе. Губернатор отметил, что предложение основывалось, в том числе на пожеланиях жителей. «Бюджет Пермского края финансово устойчивый. Экономика региональная, слава богу, продолжает развиваться несмотря ни на что. И мы имеем дополнительные доходы бюджета, кто бы что ни говорил и не интерпретировал», — подчеркнул господин Махонин.

Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева уточнила, что предлагается выделить 705 млн рублей на комплексное развитие территории города Березники (525 млн рублей) и Соликамского округа (180 млн рублей). На эти средства в Березниках планируется реконструировать кинотеатр «Авангард» под размещения там драмтеатра, капитально отремонтировать бассейн «Кристалл» и комплекс «Усолье Строгановское», отремонтировать кровли школ и благоустроить территории детских садов. В Соликамске запланировано строительство межшкольного стадиона, лыжного комплекса «Снежинка», капремонты молодежного центра, художественной школы, а также благоустройство городского парка и территорий детских садов.

Напомним, доходы краевой казны в 2024 году запланированы на уровне 207,4 млрд руб., в 2025-м — 213,8 млрд руб., в 2026 году — 211,5 млрд руб. Планируемые расходы краевого бюджета в 2024 году — 230,7 млрд руб., в 2025 году — 230,3 млрд руб., в 2026-м — 222,4 млрд руб. Плановый дефицит в 2024 году составит 23,4 млрд руб., в 2025-м — 16,5 млрд руб., в 2026 году — 10,9 млрд руб. Погашать дефицит планируется за счет привлечения заемных средств. В конце октября депутаты законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании приняли бюджет в первом чтении.

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