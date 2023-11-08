12:00 (мск), источник: Om1.ru
Сергей Шелест проинспектировал ремонт пятиэтажки в омских Нефтяниках
На усиление конструктива дома было направлено более 11 миллионов рублей.
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Мэр Сергей Шелест проверил, как идут ремонтные работы на пятиэтажном доме с неполным каркасом по улице Нефтезаводской. Дом был построен ещё в 1964 году, но капитальный ремонт в нём с момента постройки не проводился. На усиление конструктива дома в текущем году было выделено 11,6 млн рублей, ещё почти 20 млн рублей были выделены на утепление пятиэтажки.
На объекте работает ООО «РСК Лидер». Специалисты уже провели усиление балконов, ведётся герметизация межпанельных швов, устанавливаются кронштейны и узлы опирания, утепляется фасад здания. На финальном этапе ремонта дом будет обшит сайдингом. В данный момент готовность объекта составляет более 50%.
«В этом году мы восстанавливаем 6 домов серии 1−335, всего же нам нужно привести в порядок 132 таких строения. Вместе с губернатором региона Виталием Павловичем Хоценко решаем проблему. В текущем году из областного и городского бюджетов было выделено порядка 140 миллионов рублей. Закладываются средства и в бюджет-2024», — отметил Сергей Шелест в своём телеграм-канале.