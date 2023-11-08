15:28 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко предложил вернуть популярный во времена СССР авиарейс Минск — Минводы
Президент Беларуси предложил губернатору Ставропольского края активизировать туризм.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Александр Лукашенко 8 ноября принял губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, во время встречи обсуждалась в том числе возможность возобновления прямого авиарейса Минск — Минеральные Воды, который был популярен в СССР. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
— Всем известны ваши знаменитые курорты с минеральными водами: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, которые пользуются большим спросом, в том числе и у белорусов. Мы это тоже с советских времен знаем и помним, — заметил Лукашенко.
Президент предложил губернатору подумать над тем, как оживить туризм между Беларусью и Ставропольским краем, сделать так, чтобы учреждения санаторно-курортного типа взаимодействовали между собой напрямую.
— На мой взгляд, имеет смысл, если вы сочтете нужным, с вашей поддержкой с мая 2024 года восстановить прямой авиарейс между Минском и Минводами. Отдыхающие и туристы нам за это скажут спасибо, — предложил Лукашенко.