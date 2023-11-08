15:23 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Токаеву доложили о структурных реформах в экономике Казахстана
Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова, сообщает Zakon.kz.
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Как пишет Акорда, президенту был представлен анализ реализации структурных и институциональных реформ в экономике Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе осуществления программы реформирования национальной статистики и исполнения его поручения по трансформации Бюро национальной статистики в цифровое ведомство.
Председатель Агентства доложил, что разработан законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными.
По итогам встречи глава государства подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил продолжить работу в этом направлении.
Отметим, что Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам 16 сентября.