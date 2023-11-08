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15:23 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Токаеву доложили о структурных реформах в экономике Казахстана

Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как пишет Акорда, президенту был представлен анализ реализации структурных и институциональных реформ в экономике Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе осуществления программы реформирования национальной статистики и исполнения его поручения по трансформации Бюро национальной статистики в цифровое ведомство.

Председатель Агентства доложил, что разработан законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными.

По итогам встречи глава государства подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил продолжить работу в этом направлении.

Отметим, что Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам 16 сентября.

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