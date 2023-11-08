17:16 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Верховная рада ратифицировала соглашение с Молдовой о строительстве моста
Украина одобрила соглашение с Молдовой о строительстве автомобильного моста через Днестр.
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КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с Молдовой о строительстве автомобильного моста через Днестр в районе Ямполь — Косэуцы. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.
Она добавила, что на строительство объекта выделят пять миллионов гривен (138,7 тысяч долларов) из госбюджета Украины.
Договоренность о строительстве моста была достигнута на встрече президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду в 2021 году.
Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.
Согласно проекту, Украина выделит средства на проектирование и строительство моста, а также всей необходимой инфраструктуры на своей территории, а Молдова — на своей.