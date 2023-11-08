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17:53 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Мирзиёев и Джапаров обсудили реализацию региональных проектов

Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Глава Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в саммите Организации экономического сотрудничества.

Главы двух государство обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

«Динамичными темпами растут объемы взаимной торговли, реализуются проекты кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, сфере транспорта и других приоритетных направлениях. Осуществляется насыщенная программа культурно-гуманитарного обмена».

говорится в сообщении пресс-службы.

Президенты особо остановились на вопросах скорейшего начала реализации остановились на вопросах скорейшего начала практической реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.

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