8 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Молдове в 2024 году пройдут частичные местные выборы
Частичные выборы пройдут в трех населенных пунктах Молдовы в марте 2024 года.
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КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В коммуне Чалык Тараклийского района, а также в селах Русская Киселия и Котовское в Гагаузии 3 марта 2024 года состоятся частичные выборы. Решение об этом было утверждено Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на заседании в среду.
На прошедших 5 ноября всеобщих местных выборах в этих населенных пунктах был зарегистрирован только один кандидат на должность мэра или местного советника, причем все они баллотировались от партии «Шанс», которая была исключена из предвыборной гонки решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«В соответствии с положениями избирательного законодательства, частичные выборы проводятся при условии, что после всеобщих местных выборов примары или определенное количество советников не были избраны в одном или нескольких округах», — отметили в ЦИК.
В связи с этим, Центризбирком назначил дату 3 марта 2024 года днем проведения частичных выборов в состав совета коммуны Чалык Тараклийского района и примаров сел Русская Киселия и Котовское АТО Гагаузия.