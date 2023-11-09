ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе — Владимир Путин

До переговоров лидеры двух стран по видеосвязи подключились к пленарному заседанию XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему «Сельское хозяйство — основа сильной экономики», проходящего в Костанае.
В своей приветственной речи к участникам форума Владимир Путин поблагодарил главу Казахстана за сотрудничество, отметив, что важную роль в его развитии играет межрегиональное взаимодействие двух стран. Пользуясь случаем, президент России пригласил участников форума в Уфу, на следующий форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«Хотел бы еще раз отметить, что в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания. Хочу пожелать участникам форума и его организаторам плодотворной работы. В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе. Приглашаю Вас принять в нем участие», — сказал Владимир Путин.
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров ранее провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым. Руководитель республики отметил, что ХХ, юбилейный форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана должен пройти в Уфе.