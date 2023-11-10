07:38 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
ЦИК показал логотип избирательной кампании 2024 года в Беларуси
ЦИК Беларуси утвердил логотип избирательной кампании 2024 года.
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В ЦИК показали логотип избирательной кампании 2024 года в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Беларуси.
Отмечается, что основной визуальный посыл — это изображение государственного флага Беларуси, а также написание красным и зеленым цветами текста «единый день голосования». В ведомстве добавили, что все это символизирует общереспубликанский характер мероприятия, независимость, свободу выбора в момент принятия решения в день голосования.
Знак согласия «галочка», которая присутствует на логотипе, чаще всего проставляется избирателями в бюллетенях для голосования. Кроме того, знак согласия «галочка» также является одним из элементов геральдических символов ЦИК Беларуси. В пресс-службе добавили, что динамический наклон шрифта показывает устремленность в будущее, поступательное развитие Беларуси и созидание во имя будущих поколений через осознанный выбор каждого гражданина.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко получил на подпись проект указа о назначении выборов в Беларуси. А еще Лукашенко сказал, какими будут выборы 2024: легких избирательных кампаний ждать не приходится.