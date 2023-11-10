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08:28 (мск), источник: Наш Красноярский край

В Красноярск с рабочим визитом приехал зампредседателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев

Вместе с губернатором края состоится посещение Сосновоборска.

Источник: Наш Красноярский край

В Красноярск прилетел заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев. Сейчас вместе с губернатором региона Михаилом Котюковым он находится в Сосновоборске. В планах — посещение образовательных учреждений города, завода холодно-штампованных изделий, встречи с сосновоборцами — родными участников специальной военной операции, предпринимателями и активистами молодежного движения.

Также в Сосновоборске состоится обсуждение перспектив социально-экономического развития Сосновоборска и его производственного потенциала.

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