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10:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сити-менеджер Ростова открыл комментарии в своем Telegram-канале

На вопросы повлияли дождь и пожар.

Источник: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Градоначальник донской столицы Алексей Логвиненко в четверг, девятого ноября, впервые открыл комментарии в своем Telegram-канале. До этого оставлять сообщения пользователи могли только в его профиле в социальной сети «ВКонтакте».

Чаще всего местные жители жалуются на проблемы в работе коммунальных служб, дорожников, транспорта. Поскольку в этот день было возгорание в историческом особняке Ивана Парамонова на улице Социалистической, то сити-менеджера стали спрашивать об этом событии.

«Подскажите, пожалуйста, причины пожара?», — указал один из жителей.

Повлиял на сообщения в канале и дождь.

«Когда я смогу передвигаться по центру без необходимости переплывать через дорогу?», — написал другой пользователь.

Возмущает жителей также вырубка деревьев.

«Где компенсационные насаждения больше спиленного на 30%, которые обязаны делать по закону? Почему выпилили отличные деревья по всему проспекту Космонавтов?», — написала одна из жительниц донской столицы.

Обращали внимание градоначальника на проблемы с подачей воды, ямами на дорогах и нехваткой автобусов на линии.

На часть сообщений отвечают специалисты администрации города и правительства Ростовской области.

Ранее стало известно, что чиновника районной администрации Ростова обвиняют в ущербе на семь млн рублей.

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