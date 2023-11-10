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09:49 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Задержан экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев

Информацию о задержании бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева подтвердили в прокуратуре региона, передает BaigeNews.kz.

Источник: azh.kz

Сообщается, что прокуратура Атырауской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории областного центра.

«Установлено, что в период 2020—2022 годов должностными лицами акимата незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные) под индивидуальные жилищные строения», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что бывшего акима задержали 9 ноября по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса РК.

Напомним, Кайрата Уразбаева освободили от должности 16 января 2022 года. Позже он прокомментировал свою отставку.

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