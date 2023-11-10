09:45 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Президент Италии начал свой визит в Ташкенте с возложения цветов к монументу Независимости — фото
В Узбекистан Серджо Маттарелла прибыл вместе с дочерью Лаурой Маттарелла.
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Сегодня, 10 ноября, президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла начал визит с посещения парка «Новый Узбекистан», где возложили цветы к подножию монумента Независимости.
Гостей сопровождал премьер-министр Абдулла Арипов.
Отмечается, что гости подробно ознакомились с архитектурными особенностями композиции комплекса, вобравшего в себя важнейшие события из истории Узбекистана с древнейших времен до наших дней. Данное архитектурное решение произвело впечатление на представителей итальянской делегации.