11:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Владимир Путин наградил полицейских из Хабаровского края
Стражей порядка поздравляют с профессиональным праздником.
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В пятницу, 10 ноября, отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Президент России Владимир Путин подписал Указ, в котором отметил заслуги двух сотрудников полиции из Хабаровского края.
Во время торжественного приема, который посвятили празднику, специалистов наградили. Медали «За отличие в охране общественного порядка» получили майор полиции, начальник второго отделения отдела по контролю за оборотом наркотиков Дмитрий Зорькин и полковник полиции, начальник Хабаровского линейного управления Дмитрий Лябах.
— За каждой благодарностью, грамотой, медалью стоят личные подвиги и успехи ваших коллективов. И сегодня как никогда от каждого полицейского требуется не только четкое выполнение обязанностей, но и ответственная гражданская позиция, патриотизм и принципиальность. За это вас благодарю, рассчитываю на дальнейшую совместную работу в реализации государственной политики по обеспечению безопасности наших людей, — сказал губернатор Михаил Дегтярев.