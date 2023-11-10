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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Владимир Путин наградил полицейских из Хабаровского края

Стражей порядка поздравляют с профессиональным праздником.

Источник: Соцсети

В пятницу, 10 ноября, отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Президент России Владимир Путин подписал Указ, в котором отметил заслуги двух сотрудников полиции из Хабаровского края.

Во время торжественного приема, который посвятили празднику, специалистов наградили. Медали «За отличие в охране общественного порядка» получили майор полиции, начальник второго отделения отдела по контролю за оборотом наркотиков Дмитрий Зорькин и полковник полиции, начальник Хабаровского линейного управления Дмитрий Лябах.

Кроме того, почетные грамоты и благодарности губернатора региона получили лучшие сотрудники полиции, транспортной полиции и ДВЮИ.

— За каждой благодарностью, грамотой, медалью стоят личные подвиги и успехи ваших коллективов. И сегодня как никогда от каждого полицейского требуется не только четкое выполнение обязанностей, но и ответственная гражданская позиция, патриотизм и принципиальность. За это вас благодарю, рассчитываю на дальнейшую совместную работу в реализации государственной политики по обеспечению безопасности наших людей, — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

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