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14:45 (мск), источник: Nakanune.ru

Уральский полпред назвал главный вызов для экономики России

Уральский полпред Владимир Якушев поучаствовал в работе секции федерального проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» на Русском экономическом форуме, который начался в Челябинске.

Открывая заседание, Владимир Якушев отметил, что это уже третья в 2023 году встреча координаторов проекта на территории Уральского федерального округа. Есть позитивный опыт: так идеи, высказанные на форуме в Тюмени, нашли отражение в поручениях президента Российской Федерации по итогам Петербургского экономического форума.

По словам Якушева, главный вызов, с которым сталкивается экономика России сегодня, — демографический.

Комплексная поддержка российских предприятий микро, малого и среднего бизнеса должна способствовать их структурной перестройке, уверен полпред. Он особенно отметил, что при росте количества занятых в сфере МСП, доля этого сектора в ВВП остается на уровне 20%. Кроме того, Владимир Якушев заострил внимание на смежной проблеме профессионального образования.

«Мы должны корректировать систему образования с учетом демографических условий для того, чтобы обеспечить приток свежих кадров и профессионально подготовленной молодежи в малый, средний и крупный бизнес», — цитирует полпреда его пресс-служба.

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