13:12 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Алексей Бузу: в пенсионном фонде Молдовы — постоянный дефицит, его покрывают из госбюджета
По словам министра труда и социальной защиты, дефицит пенсионного бюджета составляет не менее 30%.
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КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Пенсионный фонд Молдовы испытывает постоянный дефицит, который правительство вынуждено покрывать, при этом количество пенсионеров и работающих граждан, отчисляющих пенсионные взносы, примерно одинаков, заявил в телеэфире министр труда и социальной защиты страны Алексей Бузу.
«Ситуация [с пенсионной системой] очень сложная, потому что, в сущности, количество тех, кто отчисляет взносы в соцфонд, и количество пенсионеров — примерно одинаковое. Это означает, что бюджет пенсий постоянно в дефиците: [взносов] тех, кто сейчас работает, недостаточно, чтобы платить в том числе те маленькие пенсии, которые есть сейчас. И это означает, что из года в год правительство из госбюджета должно покрывать этот дефицит», — отметил Бузу.
По словам министра, дефицит в текущем году превысил шесть миллиардов леев.
«В этом году дефицит бюджета по пенсиям составил около 32%, это значит, что где-то около 6 миллиардов 700 миллионов леев покрывается из госбюджета», — уточнил он.
Алексей Бузу подчеркнул, что, таким образом, недофинансируются статьи госбюджета, связанные с образованием, инвестициями, сельским хозяйством, общественной безопасностью.
Министр отметил, что не последнюю роль в недополучении соцфондом пенсионных отчислений играет теневая экономика и получение гражданами зарплат в конвертах. В этом, по мнению Бузу, виновато несовершенство институций в стране.
«Чтобы решить проблему зарплат в конвертах в Республике Молдова, нам нужны сильные институции. И мы в Трудовой инспекции попытались укрепить мандат, инвестировать в команду. Скоро у нас будет новый человек в руководстве этой институции. Привносим новые практики, основанные на анализах рисков, данных, хотим укрепить сотрудничество с работодателями», — отметил Бузу.
По словам министра, в прошлом году Трудовая инспекция выявила 82 работника, получавшего зарплату в конверте.
По данным Национального бюро статистики, на 1 октября 2023 года в Молдове насчитывалось 675,7 тысячи пенсионеров, в том числе 529 486 получающих пенсию по возрасту. Средний размер ежемесячной пенсии по всем категориям на эту же дату составил 3671,1 лея (примерно 203 доллара).