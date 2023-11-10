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13:12 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Алексей Бузу: в пенсионном фонде Молдовы — постоянный дефицит, его покрывают из госбюджета

По словам министра труда и социальной защиты, дефицит пенсионного бюджета составляет не менее 30%.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Пенсионный фонд Молдовы испытывает постоянный дефицит, который правительство вынуждено покрывать, при этом количество пенсионеров и работающих граждан, отчисляющих пенсионные взносы, примерно одинаков, заявил в телеэфире министр труда и социальной защиты страны Алексей Бузу.

«Ситуация [с пенсионной системой] очень сложная, потому что, в сущности, количество тех, кто отчисляет взносы в соцфонд, и количество пенсионеров — примерно одинаковое. Это означает, что бюджет пенсий постоянно в дефиците: [взносов] тех, кто сейчас работает, недостаточно, чтобы платить в том числе те маленькие пенсии, которые есть сейчас. И это означает, что из года в год правительство из госбюджета должно покрывать этот дефицит», — отметил Бузу.

По словам министра, дефицит в текущем году превысил шесть миллиардов леев.

«В этом году дефицит бюджета по пенсиям составил около 32%, это значит, что где-то около 6 миллиардов 700 миллионов леев покрывается из госбюджета», — уточнил он.

Алексей Бузу подчеркнул, что, таким образом, недофинансируются статьи госбюджета, связанные с образованием, инвестициями, сельским хозяйством, общественной безопасностью.

Министр отметил, что не последнюю роль в недополучении соцфондом пенсионных отчислений играет теневая экономика и получение гражданами зарплат в конвертах. В этом, по мнению Бузу, виновато несовершенство институций в стране.

«Чтобы решить проблему зарплат в конвертах в Республике Молдова, нам нужны сильные институции. И мы в Трудовой инспекции попытались укрепить мандат, инвестировать в команду. Скоро у нас будет новый человек в руководстве этой институции. Привносим новые практики, основанные на анализах рисков, данных, хотим укрепить сотрудничество с работодателями», — отметил Бузу.

По словам министра, в прошлом году Трудовая инспекция выявила 82 работника, получавшего зарплату в конверте.

По данным Национального бюро статистики, на 1 октября 2023 года в Молдове насчитывалось 675,7 тысячи пенсионеров, в том числе 529 486 получающих пенсию по возрасту. Средний размер ежемесячной пенсии по всем категориям на эту же дату составил 3671,1 лея (примерно 203 доллара).

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