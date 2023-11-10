В Молдавии пересчитают голоса после местных выборов в 11 населенных пунктах

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распорядилась пересчитать бюллетени на всеобщих местных выборах 5 ноября 2023 года в нескольких округах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избиркома.
Будут пересчитаны бюллетени, отданные за кандидатов в члены местных советов в Единцах, Калараше, Милештий Мичь; за кандидатов в мэры сел Пырыта, Телемеуцы, Карахасаны, Чок-Майдан; в мэры и члены местных советов населенных пунктов Ниспорены, Тараклия, Григорьевка и Жавгур. Процесс пересчета бюллетеней по каждому конкуренту на выборах будет осуществляться до 12 ноября включительно.
В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В местных выборах не смогли принять участие представители оппозиционных политсил «Шор» (ранее она была признана неконституционной, а парламент наложил запрет членам партии избираться в ближайшие три-пять лет) и «Шанс». Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии.