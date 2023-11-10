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10 ноября, новости Молдовы, источник: RT на русском

Додон заявил о политическом и экономическом дефолте Молдавии

Бывший молдавский лидер Игорь Додон заявил о политическом и экономическом дефолте Молдавии. Об этом он сказал во время брифинга.

Источник: Reuters

«Молдавия находится и в политическом, и в экономическом дефолте. Доходы в бюджет падают, он держится за счёт подачек в виде кредитов с Запада. Молдова уже банкрот, эти власти душат абсолютно всё. Это нужно остановить», — цитирует его РИА Новости.

Додон также указал на неработающую экономику, ограничение использования наличных средств и задержки зарплат.

«Нацбанк работает не для граждан и страны, а для МВФ и дяди Сэма», — подчеркнул он.

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Додон заявил о политическом и экономическом дефолте Молдавии
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