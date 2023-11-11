Кандидат в президенты США предупредил о последствиях столкновения с Россией

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, (…) Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», — предупредил политик.
Он указал на серьезные военно-космические силы России и Китая и заявил, что у США нет оборонительных и наступательных возможностей в космосе. По мнению Рамасвами, Соединенные Штаты находятся в слабом экономическом и военном положении, а старые системы ПВО страны не смогут перехватить российские гиперзвуковые ракеты.
Ранее бывший председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что война США с Россией возможна в ближайшее десятилетие. Риск этого увеличится, если Украина проиграет в конфликте, а Россия одержит победу, уточнил он.