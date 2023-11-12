Молдавские пограничники прошли курс по принципам неподкупности

В теоретических и практических занятиях приняли участие 10 сотрудников Пограничной полиции, еще трое участвовали в мероприятии в качестве инструкторов.
В начале курса участники ознакомились с общей информацией о принципах неподкупности, ее определениях и правовых нормах, включая взаимосвязь между институциональной и профессиональной неподкупностью.
Инструкторы особо подчеркнули важность ответственности за развитие институциональной неподкупности в государственных учреждениях, а также рассказали о рисках и дисциплинарных взысканиях за ее нарушение.
Учебные курсы обучения и подготовки в области неподкупности полиции были проведены под эгидой Центра управления сектором безопасности Женевы (DCAF).