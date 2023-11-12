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13:53 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Молдавские пограничники прошли курс по принципам неподкупности

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Курсы обучения и подготовки в области неподкупности полиции были проведены на прошедшей неделе для подразделений Министерства внутренних дел Молдовы.

Источник: Sputnik.md

В теоретических и практических занятиях приняли участие 10 сотрудников Пограничной полиции, еще трое участвовали в мероприятии в качестве инструкторов.

В начале курса участники ознакомились с общей информацией о принципах неподкупности, ее определениях и правовых нормах, включая взаимосвязь между институциональной и профессиональной неподкупностью.

Инструкторы особо подчеркнули важность ответственности за развитие институциональной неподкупности в государственных учреждениях, а также рассказали о рисках и дисциплинарных взысканиях за ее нарушение.

Учебные курсы обучения и подготовки в области неподкупности полиции были проведены под эгидой Центра управления сектором безопасности Женевы (DCAF).

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