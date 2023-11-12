15:00 (мск), источник: Нижегородская правда
Четыре нижегородца получили госнаграды по указу Владимира Путина
Наград удостоились 3 медицинских работника.
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Четыре жителя Нижегородской области получили госнаграды по указу Владимира Путина. Соответствующий указ президента РФ от 8 ноября опубликован на портале правовой информации.
Наград удостоились 3 медицинских работника. Завотделением стационара № 1 на станции Нижний Новгород клинической больницы «РЖД-Медицина» Федор Севрюков получит медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
За медпомощь в экстремальных условиях наградят медалью Луки Крымского врача Университетской клиники ПИМУ Дмитрия Горшунова и завотделением больницы № 30 Московского района Валерия Максимычева.
Также глава ФКУ «Военный комиссариат Нижегородской области» Валерий Корюков получит медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Его наградят за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что девять нижегородских медиков получили награды за самоотверженную работу на новых территориях РФ.