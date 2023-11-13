Башкирия и Китай нашли новые точки соприкосновения

В составе официальной делегации — сотрудники крупных компаний региона, а также, и это очень немаловажно, представители малого и среднего бизнеса, поскольку экспортные поставки интересны и выгодны всем без исключения.
«Экспортный потенциал нашей республики огромный. Поэтому мы продолжим укреплять наше сотрудничество с другими странами, совершенствовать финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров», — заявил ранее на международном экспортном форуме «Сделано в России» Глава Башкирии Радий Хабиров.
Как неоднократно подчеркивал в ходе многочисленных встреч с китайскими бизнесменами Андрей Назаров, Китай для Башкирии является сегодня партнером № 1.
Причина проста. Несмотря на то что наша республика имеет прочные экономические отношения со 112 странами мира, на долю КНР сейчас приходится почти 25 процентов внешнеторгового оборота.
«Это обязывает нас эти отношения сохранять, а также искать новые ниши», — сказал премьер-министр, параллельно отметив, что Башкирия — весьма перспективная территория для сотрудничества, обладающая большим экономическим потенциалом.
Вот почему необходимо осваивать новые направления для работы, добавил Андрей Назаров в ходе общения с участниками переговоров b2b в Шанхае.
Не менее важно и то, что в Башкирии на данный момент — один из лучших инвестиционных климатов в России. В регионе успешно действуют все необходимые инструменты, позволяющие создавать максимальные преференции для инвесторов. В том числе на территории особой экономической зоны «Алга».
В свою очередь, экспортеры Башкирии получают не только методическую, но и финансовую поддержку. В частности, в республике уже не первый год им выделяют субсидии на возмещение логистических затрат.
Работа с китайскими бизнес-партнерами — это, прежде всего, личный контакт, пояснил в Шанхае корреспонденту «Башинформа» официальный представитель Башкирии в КНР Флюр Асадуллин. Здесь своя специфика для работы.
«На первой встрече контракты не подписываются, но, как говорил древнекитайский философ Лао-цзы, дорога в тысячу километров начинается с первого шага, — сказал Флюр Асадуллин. — Не получится работать как с Европой: отправил письмо по электронной почте и все на этом. Здесь важен личный контакт. Нужно встречаться, разговаривать, договариваться лично. Потом что-то получится. Знаю по своему опыту».
АКЦЕНТ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
«Традиционно представляют, что в основе нашего экспорта — нефть, газ и продукты нефтепереработки. Но сейчас это уже не так. Мы сделали упор на развитие несырьевого неэнергетического сегмента», — сообщил ранее Радий Хабиров, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России».
В качестве наглядного примера: в августе прошлого года экспортные поставки в Китай сухого молока наладил Мелеузовский молочноконсервный комбинат. Глава Башкирии на своей странице в соцсетях тогда написал, что во многом это стало возможным благодаря республиканским мерам поддержки.
«Мелеузовский комбинат — участник нашего “Инвестчаса”, мы поддержали проект по созданию производства детских молочных смесей и сухой молочной основы. Проект вошел в перечень приоритетных. Предприятие получит субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, а также налоговые льготы. Проект крупный, объем инвестиций составит 1,5 млрд руб. По итогу здесь будут производить 8,5 тысячи тонн сухого цельного и 1 тысячу тонн обезжиренного сухого молока для детского питания, а также 1,3 тысячи тонн сливочного масла в год», — цитировал «Башинформ» Радия Хабирова.
Спустя почти год «Башинформ» сообщил о том, что Мелеузовский молочноконсервный комбинат увеличил экспорт своей молочной продукции в Китай.
НОВЫЕ КОНТРАКТЫ, ИЛИ ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
В ходе визита официальной делегации в Китай по линии минторга Башкирии один из участников бизнес-миссии заключил четыре контракта с общей суммой более 8 млрд рублей на поставку складской грузоподъемной техники.
«Первые поставки по этим договорам начнутся уже в течение месяца. Более того, один из контрактов подразумевает выпуск техники специально по техническому заданию предпринимателя. Это будет складская техника под его собственной торговой маркой, работающая на электрозарядке, адаптированной под условия нашего климата», — сообщил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.
Одновременно другой участник делегации Башкирии договорился с китайскими партнерами о ежемесячной поставке в КНР 700 тонн куриных бедер и лапок. Кстати, куриные лапки в Китае считаются деликатесом и стоят там немалых денег. В свою очередь, китайцы будут поставлять в нашу республику утиную грудку — по 500 тонн в месяц.
Кроме того, достигнута договоренность об импорте электронной техники из Китая в Башкирию, а также заключен договор на поставку гранулированного свекловичного жома на сумму около 90 млн рублей.
Еще одна договоренность касалась завоза стиральных порошков. Так, заключен контракт на поставку моющих средств из КНР в Башкирию. До конца месяца китайские партнеры отправят первую пробную партию в объеме 200 тонн.
«Выезд в Китай получился довольно продуктивным. Наш бизнес заключил 10 соглашений на сумму 8,4 млрд рублей. Контракты еще на сумму 1,5 млрд рублей будут подписаны в ближайшее время. Получим все условия, спецификацию, характеристики товаров и начнем поставки. Благодарю за такой теплый прием. Убежден, что возможности для дальнейшего сотрудничества будут только “нарастать”», — написал в своем телеграм-канале глава минторга Башкирии Алексей Гусев.
В Шанхае премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров встретился с генеральным директором Beijing Group Company Лю Юнчжэном — одной из самых крупных многопрофильных компаний Китая. Среди ключевых направлений Beijing Group Company — туристический сервис, гостиничный бизнес, а также импорт в КНР разнообразной иностранной продукции.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве, в инвестициях, в реализации совместных проектов и хотели бы воспользоваться возможностями вашей группы компаний. С удовольствием будем сотрудничать с вами, — сказал Андрей Назаров. — Приглашаю вас принять участие в предстоящей скоро в Уфе Международной неделе бизнеса. Здесь вы сможете встретиться с потенциальными бизнес-партнерами, в том числе из других стран».
В свою очередь, представители Beijing Group Company выразили большую заинтересованность в продвижении башкирской продукции на китайском рынке.
«У нас имеются готовые каналы для реализации башкирских продуктов. Есть около тысячи магазинов, которые будут реализовывать эти товары, — рассказал Лю Юнчжэн. — Также можно сотрудничать в сфере туристического бизнеса. Можем отправлять китайских туристов в Башкирию».
Представители Beijing Group Company уже дали свое согласие на приезд в Уфу для участия в Международной неделе бизнеса-2023.
«Сейчас в Китае очень популярна продажа уже готовых товаров. Мы будем признательны, если поможете нам посетить башкирские предприятия, чтобы мы могли изучить все преимущества, оценить качество производимой там продукции. Мы очень настроены на то, чтобы работать именно с Башкирией, продвигать башкирские продукты, а также товары народного потребления», — рассказал глава Beijing Group Company.
Тем временем крупнейшая китайская компания Jiangxi Ocean Willing Industrial собирается построить в Башкирии большой завод по производству стройматериалов. Начало строительства запланировано уже на следующий год. Предварительная договоренность по этому масштабному инвестпроекту достигнута на встрече в Нанчане премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова с основателем компании Jiangxi Ocean Willing Industrial Хуаном Ши Хуа.
Как рассказал Хуану Ши Хуа премьер-министр башкирского правительства, республика заинтересована в крупных партнерах в строительной сфере. Причина столь повышенного интереса объясняется просто — в регионе сейчас вводится рекордный объем жилья. А значит, нужны качественные и сравнительно недорогие стройматериалы.
Так, только в прошлом году в республике построено 3 млн квадратных метров жилья. К 2030 году планируется вводить в эксплуатацию уже 4 млн «квадратов» жилья ежегодно.
«Мы нуждаемся в качественных, энергосберегающих и доступных стройматериалах. Мы заинтересованы в вашей продукции. Видим, что у нас есть хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Андрей Назаров.
По словам основателя Jiangxi Ocean Willing Industrial, компания уделяет большое внимание продвижению своей продукции на международном рынке, и России здесь отводится особое место.
«Считаем, что наши стройматериалы могут быть интересны Башкирии, потому что они занимают топовые позиции в Китае. Наша продукция уже представлена в Уфе, но мы хотим продолжать развивать наше сотрудничество с республикой», — заявил Хуан Ши Хуа.
Ожидается, что общая территория будущего завода займет 20 га. Непосредственно площадь самого предприятия — 100 тысяч квадратных метров. Максимальный срок для завершения строительства — три года.
«Мы готовы приступить к реализации своего проекта. У вас хорошие условия для работы. Для нас важны прозрачные и открытые деловые отношения», — добавил китайский инвестор.
Интерес китайских бизнесменов к Башкирии и России в целом остаётся высоким, констатировал «Башинформу» по итогам визита в КНР Андрей Назаров.
«Презентация Башкортостана позволила открыть для многих китайских партнёров нашу республику с другой стороны, её огромный промышленно-инвестиционный капитал, уникальность расположения, самобытную культуру. Мы уже сейчас видим ряд конкретных предложений. Всего в рамках этого визита подписано 19 соглашений», — подчеркнул Андрей Назаров.
По его словам, достаточно большое количество китайских компаний подтвердили свое участие в мероприятиях Международной недели бизнеса-2023, которая начнётся 22 ноября в Башкирии. Для каждой из них сейчас готовится своя программа, чтобы китайские бизнес-партнеры максимально эффективно провели эти несколько дней в нашей республике.
«Китай — это большой рынок, который открывает огромные возможности для региона. Поэтому наши совместные проекты должны быть особо приоритетными. Это позволит нам максимально закрепиться в этом взаимовыгодном партнёрстве. Потенциал здесь большой, многие технологии выведены на конкурентный мировой уровень, и эти технологии нам нужны, нужны партнёры, инвестиции, компетенции», — отметил премьер-министр.
Он также добавил, что после того, как будет сделан глубокий анализ поездки и получена обратная связь от китайских партнёров, станет известно, в каком направлении китайский бизнес проявляет больший интерес к Башкирии.
«Поездка показала, что количество направлений, по которым мы можем работать, исчисляется не десятками, а сотнями. Поэтому мы начинаем готовиться к следующему визиту, чтобы получить от этого двустороннего сотрудничества максимальную выгоду и положительные результаты, — заявил Назаров. — Мы планируем обратить внимание на такое направление, как туризм, поэтому в своей презентации пытались показать не только экономический потенциал региона, но и нашу культуру, историю. Что касается образовательных программ, мы планируем их расширять. Тем более что в Уфе достраивается межвузовский кампус, где для студентов будут созданы очень хорошие условия для жизни и учебы. Плюс, конечно, мы своих студентов хотим отправлять в КНР, чтобы осваивать не только язык, но и новые компетенции. Нам очень интересно сотрудничество в сельском хозяйстве. Мы уже поставляем продовольствие в Китай, но и сами заинтересованы в поставке некоторых продуктов на наш рынок».
Как сообщал ранее «Башинформ», весной следующего года планируется большой визит в КНР делегации Башкирии под руководством Главы республики Радия Хабирова.
«В Пекине проведем более масштабную презентацию нашего региона. Уверен, к этому времени мы увеличим количество предприятий с участием китайского капитала и откроем новые формы сотрудничества», — резюмировал премьер-министр Башкирии.