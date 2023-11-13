09:34 (мск), источник: АиФ Уфа
Инвалиды боевых действий в Башкирии смогут получать соцуслуги бесплатно
Такой закон планируют принять депутаты регионального парламента.
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Инвалиды боевых действий в Башкирии смогут получать услуги дома бесплатно. Соответствующие поправки в закон «О социальном обслуживании граждан в РБ» планируется принять в окончательном чтении в ноябре, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Социальное обслуживание предполагает разнообразные виды бытовой помощи — от уборки дома, стирки и проведения гигиенических процедур до приготовления пищи и отправки писем. К числу тех, кто сможет получать эти услуги бесплатно, предлагается отнести ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО.
После внесения поправок бесплатное социальное обслуживание будут получать:
— инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
— инвалиды боевых действий;
— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— лица, награжденным знаком «Жителю осажденного Севастополя»;
— лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов.