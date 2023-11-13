10:49 (мск), источник: АиФ Владивосток
Трое приморцев удостоены звания «Герой Приморья»
Среди них командир добровольческого отряда «Тигр» полковник Сергей Ефремов.
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Высокое звание «Герой Приморья» было присвоено в связи с распоряжением губернатора Приморского края сразу троим приморцам. Среди них полковник Сергей Ефремов, командир добровольческого отряда «Тигр».
Ранее ещё два жителя Приморского края были удостоены знаков особого отличия — звания «Герой Приморья» — лейтенант Александр Леваков и ефрейтор Илья Гаврилов.
Напомним, знак «Герой Приморья» является особым отличием, которое присуждается гражданам Российской Федерации за их заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе специальной военной операции.