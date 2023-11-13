Польша развернула вблизи границы с Беларусью новый танковый батальон

Польский министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что новый танковый батальон будет работать в населенном пункте Чартаево, недалеко от белорусской границы в районе Бреста.
«Мы можем с удовлетворением сказать, что на востоке нашей страны развернуто еще одно подразделение Войска Польского. Здесь, в Семятыче, будет стоять танковый батальон, который войдет в состав 1-й пехотной дивизии легиона», — сказал польский министр. Он отметил, что подразделение было создано в очень короткие сроки.
Мариуш Блащак заявил, что польская армия в конечном итоге будет усилена 300 тысячами солдат, а сами подразделения должны постоянно оснащаться современным вооружением.
В августе Блащак информировал, что восточный фланг государства закроет новая военная техника. Для этого Польша закупила южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS. Танки K2 характеризуются прежде всего тем, что имеют гидропневматическую подвеску, что позволяет использовать их в сложных условиях бездорожья.