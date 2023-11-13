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09:59 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Польша развернула вблизи границы с Беларусью новый танковый батальон

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша развернула у границы с Республикой Беларусь новый батальон с южнокорейскими танками. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Польши в соцсети X.

Источник: БЕЛТА

Польский министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что новый танковый батальон будет работать в населенном пункте Чартаево, недалеко от белорусской границы в районе Бреста.

«Мы можем с удовлетворением сказать, что на востоке нашей страны развернуто еще одно подразделение Войска Польского. Здесь, в Семятыче, будет стоять танковый батальон, который войдет в состав 1-й пехотной дивизии легиона», — сказал польский министр. Он отметил, что подразделение было создано в очень короткие сроки.

Мариуш Блащак заявил, что польская армия в конечном итоге будет усилена 300 тысячами солдат, а сами подразделения должны постоянно оснащаться современным вооружением.

В августе Блащак информировал, что восточный фланг государства закроет новая военная техника. Для этого Польша закупила южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS. Танки K2 характеризуются прежде всего тем, что имеют гидропневматическую подвеску, что позволяет использовать их в сложных условиях бездорожья.

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