10:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Экс-директора приморской филармонии и депутата ЗС ПК Анну Алеко перевели под домашний арест
Обстоятельства, послужившие основанием для содержания под стражей, изменились.
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Ленинский районный суд Владивостока оставил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Анны Алеко без удовлетворения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Следователь запросил продлить срок содержания в СИЗО свыше шести месяцев. Мотивацией стала необходимость предъявить обвинение в окончательное редакции. Также предлагалось не изменять меру пресечения в виде заключения под стражу на иную в связи с опасениями сокрытия от следствия и суда, а также возможного оказания давления со стороны Анны Алеко на свидетелей.
«В обоснование принятого решения, суд, в частности, сослался на отсутствие особой сложности уголовного дела, а также на повторность перечня следственных действий, указанных в предыдущих ходатайствах, и отсутствие уважительных причины, по которым они не были произведены. Мера пресечения Алеко А. Н. изменена на домашний арест до 15 декабря 2023 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
Напомним, что экс-директор «Приморской краевой филармонии» подозревается в получении взятки в особо крупном размере в период ее руководства. Незаконные средства, по версии правоохранительных органов, были получены от ООО «Интегра» — за закупку музыкальных инструментов. Эта же компания фигурировала в деле экс-главы Дирекции общественных пространств Владивостока Салавата Галиева — бывший чиновник также обвиняется в получении взятки за «эксклюзивную» закупку у данного ООО сценического оборудования.