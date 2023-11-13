12:15 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко предложили выпускать боеприпасы к гладкоствольному оружию
Белорусские власти задумались также об изменении законодательства, касающегося оборота оружия и боеприпасов.
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с вице-премьером Леонидом Зайцем и председателем Белорусского общества охотников и рыболовов Игорем Шуневичем.
По словам белорусского лидера, данная встреча состоялась по инициативе главы БООР, потому что «принятое решение в правительстве не совсем то, что хотело бы общество».
Лукашенко заверил, что данный вопрос будет изучен белорусскими властями, потому что в любой теме всегда есть государственный, личный и общественный интерес.
«Но надо сделать разумно — так, как это лучше для государства и для людей, которые у нас сегодня состоят в нашей организации».
После чего отметил, что в списке вопросов для обсуждения есть тема, касающаяся производства боеприпасов к гладкоствольному оружию.
«Ничего здесь плохого я не вижу. Давайте подумаем, как это лучше сделать», — цитирует главу государства БелТА.
Лукашенко обратил внимание, что на обсуждение вынесен и вопрос изменения закона об обороте оружия и боеприпасов.
По мнению главы государства, вопрос регулирования численности краснокнижных животных является весьма важным для имиджа страны. Отдельный вопрос касается устава общественного объединения.
«Что там такое, о чем не договорились в правительстве?» — спросил он у Шуневича.
Лукашенко подчеркнул, что готов обсуждать вопросы, поставленные БООР, в том числе, о здании на которое в белорусской столице претендует общество.