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Главные новости 13 ноября
13:38 (мск), источник: АиФ Уфа

Хабиров поручил, чтобы журналистскую премию не давали «негодяям и лжецам»

Указ об ее учреждении уже подписан.

Источник: соцсети

В Башкирии учредили новую журналистскую премию «Достоверность. Ответственность. Мужество». Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров. На сегодняшнем оперативном совещании в ЦУРе он подчеркнул, что в числе ее получателей «негодяев и лжецов быть не должно».

Руководитель республики отметил, что работники СМИ сами найдут свое место в этой премии. Всего будет 20 победителей. За каждую премию лауреатам выплатят по 300 тыс. рублей.

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