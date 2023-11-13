13:38 (мск), источник: АиФ Уфа
Хабиров поручил, чтобы журналистскую премию не давали «негодяям и лжецам»
Указ об ее учреждении уже подписан.
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В Башкирии учредили новую журналистскую премию «Достоверность. Ответственность. Мужество». Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров. На сегодняшнем оперативном совещании в ЦУРе он подчеркнул, что в числе ее получателей «негодяев и лжецов быть не должно».
Руководитель республики отметил, что работники СМИ сами найдут свое место в этой премии. Всего будет 20 победителей. За каждую премию лауреатам выплатят по 300 тыс. рублей.