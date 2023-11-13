15:09 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Экс-глава МВД: в Беларуси охотники пойдут в народное ополчение со своим оружием
Экс-глава МВД Шуневич сказал, что белорусские охотники пойдут в народное ополчение со своим оружием.
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Экс-глава Министерства внутренних дел, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая состоялась в понедельник, 13 ноября, рассказал, что белорусские охотники будут участвовать в народном ополчении со своим оружием, передает ТАСС.
Он отметил, что те охотники, которых не призовут на службу в порядке, определенном военкоматами, примут участие в любых действиях, необходимых для защиты государства.
— Используя и свои навыки, и экипировку, и оружие. Об этом тоже мы сегодня говорили, — уточнил Шуневич.
По его словам, никаких исключение здесь не будет. Кроме того, глава БООР заметил, что помимо оружия члены общества располагают различными оптическими приборами, в числе которых тепловизионные, которые позволяют решать задачи в рамках ополчения, а также современной экипировкой.
— Каждый, кто владеет оружием, понимает, что должен будет защищать страну. Чем защищать — есть, — заявил глава БООР.
Он обратил внимание на то, что остальное дошлифуется, и уточнил, что сейчас в организации состоят более 32 тысяч охотников и примерно 40 тысяч рыболовов.