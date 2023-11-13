16:36 (мск), источник: Время
Вадим Медведев возглавил Управление Росгвардии по Нижегородской области
Полковник полиции Вадим Медведев стал новым руководителем Управления Росгвардии по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Личному составу нового руководителя представил командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Просяник.
Ранее Вадим Медведев занимал пост замначальника Главного управления Росгвардии по городу Москве — начальника Центра лицензионно-разрешительной работы.
«За многолетнюю службу Вадим Игоревич проявил себя профессионалом в решении самых сложных задач, — отметил Сергей Просяник. — Уверен, что он продолжит поддерживать на высоком профессиональном уровне служебно-боевую деятельность территориального управления Росгвардии».
Ранее Иван Давыдов был назначен руководителем вневедомственной охраны нижегородской Росгвардии.
Справка.
Полковник Вадим Игоревич Медведев родился в Москве 22 мая 1972 года.
В органах правопорядка служит с 1994 года.
В 2016 году назначен заместителем начальника ГУ Росгвардии по Москве — начальником центра лицензионно-разрешительной работы.
Имеет государственные и ведомственные награды.