18:16 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В Молдавии подтвердили решение об исключении кандидата Коршиковой
Суд Бельц в Молдавии подтвердил решение исключить кандидата Коршикову.
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КИШИНЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Суд Бельц, второго по населению города в Молдавии, оставил в силе решение об исключении независимого кандидата Арины Коршиковой из избирательной гонки на пост мэра, написала политик в своем Telegram-канале.
«К сожалению, суд Бельц первой инстанции отказался восстанавливать меня в предвыборной гонке и отклонил наш запрос. Но это всего лишь этап, и мы двигаемся дальше по законной процедуре. И верим в нашу итоговую победу. Ни на минуту не прерываясь, продолжаем наши уличные и дворовые встречи», — написала Коршикова, подчеркнув, что решение будет опротестовано в Апелляционной палате.
В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров. В Бельцах ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре. Во второй тур, который запланирован на 19 ноября, прошел баллотирующийся от оппозиционной «Нашей партии» Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и независимый кандидат Арина Коршикова, у нее 21,52% голосов. Избирком Бельц 7 ноября аннулировал регистрацию Коршиковой в ответ на жалобы полиции и представителей ряда политсил о поддержке кандидата со стороны запрещенной партии «Шор». Это решение было опротестовано в суде города Бельцы, однако отклонено. Если в конечном итоге суд высшей инстанции поддержит решение избирательной комиссии, то во второй тур проходит занявший третье место кандидат от Партии социалистов Максим Морошан.