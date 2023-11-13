18:53 (мск), источник: ТАСС
В Польше избрали спикера Сейма
Им стал Шимон Холовня.
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МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Шимон Холовня был избран маршалом (спикером) польского Сейма (нижней палаты парламента). Об этом сообщила радиостанция RMF24.
По ее информации, кандидатуру Холовни поддержали 265 из 460 депутатов. Новый маршал Сейма — лидер партии «Польша 2050», которая входит в движение «Третий путь».
Вечером в президентском дворце глава Польши Анджей Дуда вручит премьер-министру Матеушу Моравецкому полномочия для формирования нового кабинета министров, на что по конституции отводится 14 дней.
По итогам парламентских выборов 15 октября правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) получила самое большое количество мест в Сейме (194). Парламентское большинство, однако, принадлежит оппозиционным силам: объединению «Гражданская коалиция» (157 мест), движению «Третий путь» (65 мест), партии «Левые» (26 мест) и «Конфедерации» (18). Имея парламентское большинство, оппозиция имеет возможность вынести вотум недоверия президентскому кандидату на пост премьера Моравецкому и его министрам.
Попытки ПиС найти себе в Сейме союзников пока не увенчались успехом.