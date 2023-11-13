20:11 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Премьер-министр Польши подал в отставку вместе со своим правительством
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после выборов в парламент страны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после выборов в парламент страны. Об этом сообщают РИА Новости.
Сегодня в Польше приступил к работе новый состав парламента. Теперь правящая партия «Право и справедливость» (PIS) не имеет большинства в сейме и не может самостоятельно сформировать правительство. Поэтому, в соответствии с парламентским обычаем, Матеуш Моравецкий подал в отставку во время выступления на первом заседании нового состава сейма.
Президент Польши Анджей Дуда наделит премьер-министра полномочиями для формирования нового правительства, что займет около двух недель. По итогам выборов в парламент главенствующая в Польше партия «Право и справедливость» получила 194 места в сейме, оппозиционные «Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Левые» — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация».
Анджей Дуда должен формально назначить Матеуша Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину. Основная интрига заключается в том, что, избрав свои руководящие органы, сейм начнет выбирать премьер-министра. В соответствии с польской конституцией назначение главы кабинета министров невозможно без получения вотума доверия сейма.
Если в ходе голосования большинство парламентариев не выразят вотума доверия правительству Моравецкого, они будут пытаться самостоятельно выдвинуть кандидата на должность премьер-министра Польши. В данном случае уже известно, что это будет Дональд Туск. Ему также поручат сформировать правительство и представить сейму с просьбой о вотуме доверия.