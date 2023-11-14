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07:46 (мск), источник: Om1.ru

Трёх министров назначили в правительстве Новосибирской области

Ими стали Виталий Голубенко, Евгений Шестернин и Константин Хальзов.

Источник: правительство Новосибирской области

В составе правительства Новосибирской области назначили ещё трёх министров.

Из статуса исполняющих обязанности перевели в должность заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко и министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона 13 ноября.

Источник в правительстве Новосибирской области сообщил порталу Om1.ru, что утверждён в должности и министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Кто займёт пост министра культуры Новосибирской области всё ещё неизвестно.

Ранее на пост министра промышленности Новосибирской области утвердили Андрея Гончарова.

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