В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов. При этом сам запрет отменять не планируется

«Сегодня при ввозе дронов гражданами и иностранными туристами в отношении них возбуждаются уголовные дела и проводятся процессуальные действия, что вызывает общественный резонанс и негативно сказывается на имидже нашей страны», — отметили депутаты.
Ситуацию планируется изменить за счет принятия закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности в связи с либерализацией ответственности за отдельные категории уголовных деяний».
Новый закон дополнит Кодекс об административной ответственности новой статьей 185−4, которая предусматривает административную ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей.
Также в санкции, предусмотренные статьей 244−4 Уголовного кодекса, будут внесены альтернативные виды наказания, такие как штрафы, исправительные работы и ограничение свободы.
По словам инициаторов законопроекта, принятие проекта «послужит смягчению недовольства общества, не меняя при этом установленных правил процедуры ввоза дронов на территорию нашей страны и их использования».
После фракционных заседаний закон будет вынесен на первое чтение нижней палаты парламента.
Напомним, что на территории Узбекистана запрещается ввоз, реализация и использование беспилотных летательных аппаратов. Незаконное использование дронов наказывается штрафом или административным арестом до 15 суток с конфискацией предметов правонарушения.