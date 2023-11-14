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07:26 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов. При этом сам запрет отменять не планируется

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Фракции политических партий в нижней палате парламента рассматривают закон, которым планируется смягчить ответственность за незаконный ввоз дронов в Узбекистан. При этом сам запрет отменять не планируется, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

«Сегодня при ввозе дронов гражданами и иностранными туристами в отношении них возбуждаются уголовные дела и проводятся процессуальные действия, что вызывает общественный резонанс и негативно сказывается на имидже нашей страны», — отметили депутаты.

Ситуацию планируется изменить за счет принятия закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности в связи с либерализацией ответственности за отдельные категории уголовных деяний».

Новый закон дополнит Кодекс об административной ответственности новой статьей 185−4, которая предусматривает административную ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей.

Также в санкции, предусмотренные статьей 244−4 Уголовного кодекса, будут внесены альтернативные виды наказания, такие как штрафы, исправительные работы и ограничение свободы.

По словам инициаторов законопроекта, принятие проекта «послужит смягчению недовольства общества, не меняя при этом установленных правил процедуры ввоза дронов на территорию нашей страны и их использования».

После фракционных заседаний закон будет вынесен на первое чтение нижней палаты парламента.

Напомним, что на территории Узбекистана запрещается ввоз, реализация и использование беспилотных летательных аппаратов. Незаконное использование дронов наказывается штрафом или административным арестом до 15 суток с конфискацией предметов правонарушения.

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 В Узбекистане смягчат наказание за незаконный ввоз дронов. При этом сам запрет отменять не планируется
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