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Палестино-израильский конфликт
10:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Многодетная медсестра из Красноярска отправилась добровольцем на СВО

Она подписала контракт на 2 года.

Источник: Reuters

Жительница Красноярска Алёна заключила контракт на два года и отправилась на СВО. Уже шесть месяцев она работает фельдшером под Кременной. В краевом отделении Народного фронта рассказали, что красноярка является матерью четверых детей.

Пока она служит в зоне спецоперации, дети находятся с супругом женщины. Ранее Алёна работала медицинской сестрой в стационаре детской клинической больницы № 1. Там она выхаживала недоношенных детей.

Отметим, что по заявке красноярки в отделении Народного фронта приобрели необходимые для работы лекарства и передали изделия от мастериц движений «ZOV Красноярск» и «Золотые руки ангела».

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