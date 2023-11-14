11:00 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Получили, сколько заслужили: ЦИК Молдовы не нашла обмана после пересчета бюллетеней
Заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.
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На прошлой неделе ЦИК распорядилась пересчитать бюллетени для голосования на всеобщих местных выборах 5 ноября в 18 населенных пунктах по всей стране. По итогам пересчета бюллетеней существенных изменений не зафиксировано.
«Мы получили примерно одинаковые результаты и в ближайшее время их опубликуем. Различия заключаются в порядке единиц. Практически во всех населенных пунктах результат голосования не изменился. Эти различия очень малы, и у нас нет никаких отклонений», — заявила Караман.
Источник: radiomoldova.md.