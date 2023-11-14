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10:39 (мск), источник: ТАСС

Путин назначил нового посла РФ в Камеруне

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Тодуа послом РФ в Камеруне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Камерун», — говорится в документе.

Другим указом президент освободил от должности Анатолия Башкина, занимавшего пост посла России в Камеруне с 2017 года. Он также освобожден от должности главы дипмиссии РФ в Экваториальной Гвинее, которую занимал по совместительству с 2018 года.

Тодуа родился в 1964 году. На дипломатическую работу поступил в 1990 году. Работал в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. С декабря 2014 года по июль 2019 года был чрезвычайным и полномочным послом России в Бурунди. Затем работал заместителем директора департамента Африки МИД РФ. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Владеет испанским, французским, английским и грузинским языками.
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