QR-коды будут использовать казахстанцы при посещении врачей

Министерства здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги с помощью QR-кода в трёх регионах — Астане, Алматы и Северо — Казахстанской области.
Теперь, придя на прием в поликлинику, пациент должен отсканировать предложенный ему QR-код в кабинете врача и подтвердить свой визит.
Отмечается, что с помощью QR-кода пациент также может ознакомиться с необходимой информацией — названием поликлиники, названием медицинской информационной системы, увидеть дату и время посещения врача, фамилию и имя врача, а также дать своё согласие на оказание медицинской услуги и согласие на сбор и обработку персональных данных.
Сообщается также, что сами медицинские учреждения могут использовать эту систему для контроля качества медицинского обслуживания и отслеживания посещений.