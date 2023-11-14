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13:02 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

QR-коды будут использовать казахстанцы при посещении врачей

В рамках запущенного пилотного проекта пациент, придя на прием в поликлинику, с помощью мобильного приложения egov mobile сканирует QR-код и подтверждает своё посещение врача, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Источник: Baigenews

Министерства здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги с помощью QR-кода в трёх регионах — Астане, Алматы и Северо — Казахстанской области.

Теперь, придя на прием в поликлинику, пациент должен отсканировать предложенный ему QR-код в кабинете врача и подтвердить свой визит.

Отмечается, что с помощью QR-кода пациент также может ознакомиться с необходимой информацией — названием поликлиники, названием медицинской информационной системы, увидеть дату и время посещения врача, фамилию и имя врача, а также дать своё согласие на оказание медицинской услуги и согласие на сбор и обработку персональных данных.

Сообщается также, что сами медицинские учреждения могут использовать эту систему для контроля качества медицинского обслуживания и отслеживания посещений.

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