Митрополит Молдовы Владимир созывает срочное собрание со священнослужителями: Будет рассмотрен призыв нескольких клириков о присоединении к Румынской православной церкви

Дескать, «ожидается принятия решения о переходе Церкви под юрисдикцию Патриархата Румынии».
Однако, насколько нам известно, все не так радикально.
На собрании будет рассмотрен призыв нескольких приходов перейти под румын.
То есть еще не действие, пока только обсудить.
Интересно, если бы был референдум на эту тему, какие были бы результаты?
Напомним, что несколько священников и верующих из Кишиневской архиепархии попросили о присоединении Молдавской митрополии к Румынскому Патриархату.
В письме, адресованном митрополиту Кишиневскому и всей Молдовы Владимиру, они отмечают, что «сейчас как никогда подходящее время исправить исторические ошибки и восстановить достоинство, украденное российской оккупацией. (…) Пришло время нам под вашим руководством вернуться в Церковь нашего народа, Румынскую патриархию».