Глава офиса Зеленского назвал 2024 год решающим для украинского конфликта

«Приближается переломный момент. Следующий год будет решающим», — заявил Ермак (цитата по Bloomberg). Он добавил, что киевское контрнаступление продвигается и ВСУ закрепились на левом берегу Днепра.
Во время визита в Вашингтон, как сказал Андрей Ермак, он встретился с советниками по нацбезопасности США, Германии, Великобритании и Франции, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В Госдепартаменте США 13 ноября сообщили, что во время встречи Блинкена с главой офиса украинского президента стороны обсудили «подготовку к зиме» — она включает в себя дополнительные поставки ПВО и укрепление критической инфраструктуры Украины.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября сказал в интервью журналу The Economist, что военный конфликт «зашел в тупик». Единственное, по его словам, что может спасти положение украинской армии, — резкий технологический скачок.