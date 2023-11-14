Токаев назначил командующих войсками регионального командования

Распоряжениями главы государства Касым-Жомарта Токаева: Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования «Юг», его освободили от должности командующего войсками РгК «Восток»;
Маралов Женис Мухамедкалиевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток». Наряду с этим Кучекбаев Мереке Матимович покинул пост командующего войсками регионального командования «Юг».
По информации на официальном сайте Минобороны, Куанышбек Уштаев родился 5 октября 1976 года в Жамбылской области. Окончил Алматинское высшее военное училище в 1997 году, в 2009 году — Национальный университет обороны, а также Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2018 году.
Трудовой путь начал в 1997 году. С 2015 года — заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) — начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками РгК «Юг». С 2018 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками регионального командования «Восток». С 2022 года — командующий войсками регионального командования «Восток».
На сайте ИПС «Параграф» говорится, что Мереке Кучекбаев родился 7 августа 1976 года в Западно-Казахстанской области. В 1997 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 году — Национальный университет обороны им. первого президента РК, в 2017 году — Военную академию Генштаба ВС РФ. С 2013 по 2017 год — замкомандующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) — начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования «Юг». С 2017 по 2020 год — начальник штаба — первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.
С 2020 по 2021 год — командующий войсками Регионального командования «Астана». С 2021 по 2022 год — командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК. С марта 2022 года был командующим войсками регионального командования «Юг». Добавим, что основная задача РгК «Восток» — обеспечение безопасности восточных рубежей Казахстана. А РгК «Юг» — безопасность на юго-восточных рубежах страны.