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15:35 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сенатор Маргарита Павлова призвала рожать, а не получать высшее образование

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова на Русском экономическом форуме в интервью одному из изданий заявила, что главное для девушек — не получать высшее образование, а рожать детей:

Источник: AP 2023

«Система ценностей должна быть пересмотрена, нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит. Они начинают работать либо по иным специальностям, либо еще что-то, и вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция», — считает сенатор Маргарита Павлова. — Девушку ориентируют: надо сначала выучиться, сделать карьеру. В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались как мать, как женщина".

Надо сказать, что у сенатора есть высшее образование и трое детей.

В соцсетях слова политика Павловой вызвали бурную реакцию пользователей.

«Почему бремя демографической ответственности всегда кладут на плечи девушек? Да девушки с радостью всем пожертвуют ради детей и семьи, а кормить её на что? А можно кто-нибудь призовёт отцов брать на себя снятые с девушек финансовые обязательства? Или что, Бог даст зайку — даст и лужайку?», — пишет Марина С.

«В Израиле ипотека под 0%. Можно нам так же?», — рассуждает Виктор А.

С мнением Павловой не согласились и политики. Так, зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в интервью «Газета. Ру» высказалась о том, что государство не должно лезть в личную жизнь людей и возвращать страну в Средневековье.

«Мне кажется, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье», — сообщила депутат.

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