Сенатор Маргарита Павлова призвала рожать, а не получать высшее образование

«Система ценностей должна быть пересмотрена, нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит. Они начинают работать либо по иным специальностям, либо еще что-то, и вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция», — считает сенатор Маргарита Павлова. — Девушку ориентируют: надо сначала выучиться, сделать карьеру. В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались как мать, как женщина".
Надо сказать, что у сенатора есть высшее образование и трое детей.
В соцсетях слова политика Павловой вызвали бурную реакцию пользователей.
«Почему бремя демографической ответственности всегда кладут на плечи девушек? Да девушки с радостью всем пожертвуют ради детей и семьи, а кормить её на что? А можно кто-нибудь призовёт отцов брать на себя снятые с девушек финансовые обязательства? Или что, Бог даст зайку — даст и лужайку?», — пишет Марина С.
«В Израиле ипотека под 0%. Можно нам так же?», — рассуждает Виктор А.
С мнением Павловой не согласились и политики. Так, зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в интервью «Газета. Ру» высказалась о том, что государство не должно лезть в личную жизнь людей и возвращать страну в Средневековье.
«Мне кажется, государство не должно вмешиваться в частную жизнь людей, тем более уводить страну в Средневековье», — сообщила депутат.